فيتش: الفيدرالي الأميركي قد يخفض الفائدة مرة واحدة بـ2019

قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إنه من المتوقع أن يخفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري، وذلك على عكس التوقعات السائدة في السوق التي تتنبأ بتخفيض الفائدة أكثر من مرة هذا العام.

وعزت فيتش في تقرير لها هذا إلى النمو الضعيف في سوق العمل الأميركي.

وأشارت إلى أنها تتوقع تخفيض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة مئوية في اجتماع لجنة السوق المفتوح التابعة للفيدرالي خلال يونيو أو سبتمبر، لكنه من غير المتوقع أن تبعث اللجنة برسائل عقب هذا التخفيض، باحتمال وجود سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال الفترة المقبلة، وهو عكس اتجاهات التسعير الحالية للعقود المستقبلية لصناديق الفيدرالي، التي تعكس احتمالية قيام الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لثلاث مرات.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الأميركي استمر في النمو بمعدل أسرع مما كان متوقعاً في النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن معدلات الإنفاق الاستهلاكي تعد جيدة، ونمو الوظائف أيضا قوي.

وأوضح أن الاستثمار التجاري يتباطأ بسبب تصاعد القلق بشأن السياسات التجارية، كما تراجع الإنتاج الصناعي، ورغم ذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي نمواً قدره 2.4% في 2019، قبل أن يتباطأ إلى 1.8% في العام المقبل، وفقاً لتوقعات فيتش، مشيرة إلى أن مستهدفات الفيدرالي الأميركي تعتبر مماثلة أو أعلى قليلا من التوجه العام.

وذكر التقرير، أن تلك التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي سيلجأ إلى حد كبير إلى تخفيض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة مئوية خلال العام الجاري، وسيثبت أسعار الفائدة خلال 2020.