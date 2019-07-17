قوة الدولار تضغط على الذهب في ظل مخاوف التجارة

نزلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في وقت ارتفع الدولار بفضل بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية، بينما كانت خسائر المعدن النفيس محدودة بفعل آمال بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وفي ظل ضبابية واسعة بشأن التجارة بين واشنطن وبكين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1403.81 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط المعدن الأصفر في العقود الآجلة الأميركية 0.3% إلى 1406.40 دولار للأوقية.

وقال براين لان، العضو المنتدب لدى شركة التداولات جولد سيلفر سنترال في سنغافورة: "بالأمس، جاءت بيانات إيجابية من الولايات المتحدة، الذهب تراجع قليلاً، لكننا ما زلنا نتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة".

وأضاف أيضاً أن "الولايات المتحدة والصين ليستا قريبتين من التوصل إلى أي تسوية في الوقت الحالي، والكثير من البنوك المركزية تواصل شراء الذهب، لا سيما الصين".

لكن الإقبال على المعدن الأصفر تأثر سلباً، إذ تلقى الدولار مكاسب بعد بيانات أظهرت زيادة مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يونيو، مما يُضاف إلى دلائل في الآونة الأخيرة على أن الاقتصاد يتحسن.

لكن البيانات لم تؤثر تقريباً على تكهنات السوق بخفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 15.60 دولار للأوقية، وحامت الأسعار قرب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 15.69 دولار، الذي بلغته في الجلسة السابقة.

وربح البلاتين 0.1% إلى 839.08 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1523.11 دولار للأوقية.