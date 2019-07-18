الذهب يتراجع من ذروة أسبوعين مع جني المستثمرين للأرباح

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس، في الوقت الذي استغل فيه بعض المستثمرين المكسب الذي حققه المعدن الأصفر في الجلسة الماضية لجني الأرباح.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.40 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو عند 1428.40 دولار.



وارتفع الذهب قرابة 1.5% في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار عقب أن عززت بيانات أضعف من التوقعات لسوق الإسكان في الولايات المتحدة احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.



وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1421.90 دولار للأونصة.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2% اليوم. وارتفع المؤشر لأعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة بفعل بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية، لكنه هبط مع انخفاض عوائد سندات الخزانة في أعقاب بيانات ضعيفة لسوق الإسكان في الولايات المتحدة وفي ظل مخاوف بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين.



في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية بنهاية الشهر، مع مراهنة البعض في السوق حتى على خفض بواقع 50 نقطة أساس.



وأعلن مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي استمر في النمو بوتيرة "متوسطة" في الأسابيع الأخيرة، مع مواصلة المستهلكين الإنفاق ومع توقعات "إيجابية بصفة عامة" إجمالا حتى في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن السياسة التجارية الأميركية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 16.05 دولار للأونصة، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ 20 فبراير عند 16.12 دولار. وتتجه الفضة صوب تحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على الترتيب.



وزاد البلاتين 0.8% إلى 849.88 دولار للأونصة وربح البلاديوم 0.3% إلى 1542.49 دولار للأونصة.