هيرمس: طرح الإسكندرية للحاويات وبنك القاهرة الأكبر من 2005

أكد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرمس مصطفى جاد، في مقابلة مع "العربية"، أن البورصة المصرية ستشهد طرحين حكوميين في النصف الثاني من العام الحالي، وهما الإسكندرية للحاويات وبنك القاهرة.

وقال جاد إن طرح الإسكندرية للحاويات وبنك القاهرة سيكون الأكبر من 2005، ولم تشهده السوق المصرية منذ طرح شركة المصرية للاتصالات.

وبالنسبة للقطاع الخاص، كشف أنه سيتم طرح شركتين فى البورصة، إحداهما في مجال التكنولوجيا في الربع الثالث.

وعن الطروحات خارج البورصة المصرية، قال: "سندير طرحين فى بورصة لندن خلال الربع الأخير من 2019".