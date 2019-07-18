"بيتكوين" تكسر حاجز الـ10 آلاف دولار صعودا

قفزت عملة بيتكوين الرقمية أكثر من 7% متخطية مستوى 10 آلاف دولار، ومسجلة أكبر مكاسب في 10 أيام.

وكانت عملة "بيتكوين" قد هوت أكثر من 10% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، حيث تزايدت المخاوف من حملة على العملات المشفرة على خلفية التدقيق المتزايد بشأن عملة "ليبرا" الرقمية التي تخطط "فيسبوك" لإطلاقها.

وهوت "بيتكوين" 11.1% من يوم الجمعة الماضي لتصل إلى 9855 دولاراً، في وقت مبكر من الاثنين الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ الثاني من يوليو. وانخفضت أصل العملات المشفرة بنسبة 10.4% أمس الأحد فقط، وهو ثاني أكبر انخفاض يومي هذا العام. وارتفعت في أحدث سعر لها نصفاً بالمئة إلى عشرة آلاف و245 دولاراً.

ودعا السياسيون وهيئات الرقابة المالية في أنحاء العالم إلى التدقيق بخصوص عملة "ليبرا"، في ظل مخاوف تتراوح بين حماية المستهلك والخصوصية والمخاطر التنظيمية المحتملة بالنظر إلى الانتشار العالمي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عملتي "بيتكوين" و"ليبرا" وغيرهما من العملات المشفرة الأسبوع الماضي، مطالباً الشركات بالسعي إلى وضع ميثاق مصرفي، وإخضاع نفسها للوائح التنظيمية الأميركية والعالمية إذا أرادت أن "تصبح بنكاً".

وارتفعت عملة "بيتكوين" بنسبة 55% تقريباً في تسعة أيام، بعد أن كشفت "فسيبوك" عن خططها لإطلاق عملتها "ليبرا" في 18 يونيو الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في 18 شهراً، لتبلغ حوالي 14 ألف دولار.