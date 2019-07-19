الذهب يتجاوز 1450 دولاراً في ظل آمال خفض الفائدة

تجاوز الذهب اليوم الجمعة مستوى 1450 دولاراً المهم للمرة الأولى منذ مايو 2013، بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات جديدة في الشرق الأوسط.

بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1452.60 دولار للأونصة في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو 2013 قبل أن يتراجع 0.3% إلى 1442.35 دولار.

وربح المعدن النفيس قرابة 2% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.



وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.2% إلى 1444.70 دولار للأونصة.



وفي مؤتمر للبنك المركزي أمس الخميس، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم التحفيز مبكرا للتعامل مع التضخم المنخفض حين تكون أسعار الفائدة قرب الصفر وليس بمقدورهم الانتظار حتى تحدث أزمة اقتصادية.



وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريباً أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو وتغذي أيضاً التوقعات بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.



ودفعت تصريحات وليامز مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين قبل أن يرتفع قليلاً في التعاملات الآسيوية المبكرة، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العملات بخلاف الدولار.



وتعزز الضبابية في الشرق الأوسط أيضاً جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 16.43 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياتها منذ 25 يونيو 2018. وصعدت الفضة 8% منذ بداية الأسبوع الجاري وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات.



وربح البلاتين 0.9% إلى 856.68 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1528.59 دولار للأونصة.