نزيف أسبوعي يطارد سوق مصر.. الأسهم فقدت 8.4 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية بضغط المبيعات العشوائية وسيطرة الحذر والترقب على قرارات المستثمرين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 8.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.13%، وذلك بعد ما انخفض من نحو 738.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 729.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.03% بعدما فقد نحو 143 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متراجعاً من مستوى 13813 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسات تعامل الأسبوع الجاري عند مستوى 13670 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 2.2% فاقداً نحو 12 نقطة بعدما انخفض من مستوى 543 في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 531 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي تراجع بنسبة 2.56% فاقداً نحو 36 نقطة بعدما أنهى جلسات تعامل الأسبوع الجاري عند مستوى 1367 نقطة مقابل نحو 1403 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناءً على أسعار إغلاق تعاملات أمس الخميس والتي بلغت نحو 56 سهماً من بين الأسهم المدرجة.

وخلال تعاملات أمس الخميس، بلغ حجم التداول على الأسهم 122.8 مليون ورقة مالية بقيمة 492.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.3 ألف عملية لعدد 164 شركة. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين 57.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 38.2%، والعرب على 4.33%.

واستحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على 61.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 37.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة في ختام تعاملات أمس، وهوت أسعار أسهم 31 شركة، فيما لم تتغير مستويات أسعار 55 شركة.