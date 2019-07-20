أسبوع خاسر للأسهم الأميركية مع ترقب خفض الفائدة

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة، الجمعة، في أعقاب تقرير بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يخطط لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط في نهاية الشهر.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 68.36 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 27154.61 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 18.50 نقطة، أو 0.62 بالمئة، ليغلق عند 2976.61 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 60.75 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 8146.49 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط ستاندرد آند بورز 1.23 في المئة وناسداك 1.19 في المئة وداو جونز 0.64 في المئة.