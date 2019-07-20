تذبذب أسعار المعادن مع ترقب خفض فائدة الدولار

هبطت أسعار النيكل، الجمعة، مع انحسار موجة مشتريات قوية استمرت أسبوعين رفعت المعدن الذي يستخدم في صناعة الصلب غير القابل للصدأ إلى أعلى مستوى في أكثر من عام.

ومن ناحية أخرى قفز النحاس إلى أعلى مستوى في شهرين مع تزايد مراهنات المستثمرين على أن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في نهاية الشهر الحالي.

وأنهت عقود النيكل القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.7 بالمئة إلى 14750 دولارا للطن لكنها سجلت مكاسب تزيد على 9 في المئة على مدار الأسبوع.

وفي جلسة الخميس، قفزت أسعار النيكل إلى 15115 دولارا وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو/ حزيران 2018 وسجلت مكاسب بلغت 20 بالمئة في أسبوعين فقط.

وأغلقت عقود النحاس مرتفعة 1.4 في المئة عند 6055 دولاراً للطن بعد أن لامست 6170.50 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ العاشر من مايو أيار. وينهي المعدن الأحمر الأسبوع على مكاسب بأكثر من 2 في المئة.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود الألمنيوم منخفضة 0.3 بالمئة عند 1848 دولارا للطن وهبطت عقود الزنك 1.6 بالمئة إلى 2425 دولارا للطن.