هل تضخمت أسعار الأسهم السعودية مع تدفق السيولة؟

ضغطت العوامل الجيوسياسية وتوتر مياه الخليج، على أداء سوق الأسهم السعودية، التي تراجع مؤشرها العام في ختام جلسة اليوم الأحد بنسبة 0.84% وبمقدار 76.03 نقطة ليقفل عند مستوى 8957.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.

وقال شريك مؤسس ومدير الاستثمارات في شركة "أموال كابيتال بارتنرز" فادي عربيد في مقابلة مع "العربية" إن اندفاع السيولة نتيجة ترقية مؤشر السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، تسبب بدخول 15 مليار دولار إلى سوق الأسهم السعودية.

موضوع يهمك بلغت حصيلة الجوائز الموزعة على أفضل 8 منتخبات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، 14 مليون دولار، وهي البطولة التي تُوّج بها... كم جنت مصر من تنظيم كأس أمم إفريقيا؟ بيزنيس لايف ستايل

واعتبر أن "تقييم السوق أصبح مرتفعاً والأسعار فيه غالية وليست مبنية على أساسيات السوق" موضحاً أن أساسيات البنوك في السعودية سليمة جداً، إذ يبلغ العائد على القيمة الدفترية تتراوح من 12% إلى 20% للبنوك في السعودية بشقيها التقليدية والمتوافقة مع الشريعة، وهذا عامل جداً أساسي ومهم، بجانب ارتفاع الإيداعات غير القابلة للفوائد.

كما تحدث عن وجود فرق بين التقييم والأساسيات للأسهم في سوق السعودية، فقد سبق التقييم الأساسيات، وبلغ سعر السهم إلى القيمة الدفترية 2.2 مرة مقابل معدل تاريخي 1.4 مرة ومعدل في الأسواق الناشئة 1.1 مرة.

وأشار إلى مكررات الأرباح وتغير النظرة بعد تحول مسار الفائدة الأميركية إلى الهبوط في المرحلة الحالية، وهذا تسبب في مبالغة بتقييم أسهم البنوك السعودية.

وبشأن قطاع البتروكيماويات، قال عربيد إن هذا القطاع يأخذ وزناً مهماً في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وأكد أن قرار السماح بفتح المحلات لمدة 24 ساعة في السعودية، سينعكس على زيادة معدل الوظائف في قطاع التجزئة، لكنه لم يتوقع زيادة الطلب، لأن زيادة فترة السماح للعمل يقابله ارتفاع بالطلب وارتفاع بالتكاليف أيضاً.

وفي تفاصيل جلسة اليوم، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، أنابيب السعودية، سيسكو، بدجت السعودية، وأسمنت الجنوب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بتروكيم، أسمنت أم القرى، متلايف إيه أي جي العربي، سايكو، وأسيج فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.41% و 4.37%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، اتحاد اتصالات، الجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، سابك، اتحاد الاتصالات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 70.63 نقطة ليقفل عند مستوى 3757.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 ألف سهم تقاسمتها 310 صفقات.