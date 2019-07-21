"بنك البلاد" يوزع أرباحا بـ300 مليون ريال للنصف الأول

أوصى مجلس إدارة "بنك البلاد"، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4 % من رأس المال (ما يعادل 0.4 ريال لكل سهم)، كأرباح عن النصف الأول 2019.

ولفت، في بيان على موقع "تداول"، إلى أن إجمالي المبلغ الموزع هو 300,000,000 ريال سعودي، في حين أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 750,000,000 سهم.

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية تداول يوم 22-11-1440هـ الموافق 25-07-2019م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.