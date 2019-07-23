الذهب يهبط بفعل صعود الدولار وموجة جني للأرباح

نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع القادم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1415.15 دولار للأونصة. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8% إلى 1415.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مما شكل ضغطا على أسعار الذهب إذ يزيد ذلك تكلفة المعدن الثمين على حائزي العملات الأخرى.

وتجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 1450 دولارا للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات الأسبوع الماضي بعد أن عزز جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة.



لكن وليامز قال إن تعليقاته لم تكن بشأن تحرك فوري في الاجتماع القادم.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي في 31 يوليو، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس زادت وانحسرت بسبب إشارات مباينة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8% إلى 16.21 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.7% إلى 838.50 دولار.



ونزل البلاديوم 0.6% إلى 1519.90 دولار للأونصة.