الذهب يواصل ارتفاعه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار، وتقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1420.70 دولار للأونصة، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليو عند 1413.80 دولار في الجلسة السابقة.



واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1420.80 دولار للأونصة.



وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "لدينا توترات جيوسياسية في إيران، كما نظل في غاية الحذر والريبة إزاء مفاوضات التجارة (الأميركية الصينية) المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين المقبل، نظراً لأن الكثير من الأمور لم تُحل بين البلدين".



وتابعت "على الجانب الآخر، يصعد مؤشر الدولار مما يؤثر سلباً على أسعار الذهب".



وعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات منافسة، مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته في 5 أسابيع، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 16.48 دولار للأونصة.



وكسب البلاتين 0.6% ليصل إلى 859 دولاراً للأونصة، بينما نزل البلاديوم 0.3%‭‭ ‬‬إلى 1523 دولاراً.