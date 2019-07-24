سيناريوهات تنتظر سهم "غلوبال تيلكوم" بعد تحديد قيمته العادلة

قالت شركة "غلوبال تيلكوم" القابضة إن مجلس الإدارة اعتمد تقرير المستشار المالي المستقل جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، ومراقب الحسابات باريس ووتر هاوس كوبرز في عرض شركة "فيون".

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أن التقرير خاص بتقييم عرض شركة "فيون" لشراء جميع الأصول الجوهرية العاملة لـ"جي تي إتش"، وعرض الشراء الإجباري.

وقرر مجلس الإدارة التوصية الإيجابية لتقديمها إلى المساهمين فيما يتعلق بعرض شركة "فيون".

ورأى المستشار المالي المستقل أن القيمة العادلة لشركة "غلوبال تليكوم" القابضة في 31 مارس الماضي بلغت 23.264 مليار جنيه، موزعة على 4.721 مليار سهم، وبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 4.93 جنيه.

وكانت شركة "فيون هولدينجز" تقدمت بعرض للاستحواذ على أصول شركة "غلوبال تيلكوم" القابضة، بقيمة تصل لنحو 2.986 مليار دولار، وتوقعت الشركة أن يتم الانتهاء من عملية شراء الأصول بحلول نهاية العام الجاري.

سيناريوهات محتملة

وطرح نائب مدير قطاع البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية أحمد عبد النبي، عدة سيناريوهات محتملة، حول عرض الشراء المقدم لأسهم شركة "غلوبال تيلكوم"، في ضوء مراجعة بقاء هذا السهم ضمن مؤشر الأسهم الـ 30 الأكثر تداولاً في البورصة المصرية AGX30.

وتوقع عبدالنبي في مقابلة مع "العربية" دخول 4 أسهم جديدة (أبن سينا، ومستشفى كليوبترا، وسيدي كلير، وأوراسكوم كونستركشن) سيجري استبدالها بأربع أسهم أخرى ستخرج من المؤشر، وفق المراجعة الدورية التي ستأخذ حيز التنفيذ في 1 أغسطس، بينما يظل عرض سعر شراء أسهم "غلوبال تيلكوم" سارياً حتى 6 أغسطس.

وشرح أن البيانات تشير إلى عرض 1.076 مليار سهم من إجمالي الأسهم المطلوب شرائها في "غلوبال تيلكوم" البالغة 1.9 مليار سهم، موضحاً أن هذا العرض يمثل 53% من إجمالي المطلوب للشراء، ومعها ستهبط نسبة التداول الحرة في هذه الشركة إلى 19% بينما الحد الأدنى للبقاء في المؤشر 15%.

وقال إن معايير استمرارية أي سهم في مؤشر AGX30 هي بقاءه ضمن الأكثر تداولاً في آخر 6 أشهر من إجراء لجنة المراجعة بالبورصة، لتقييمها الذي يعتمد على معطيات عدة، أبرزها أن يكون السهم ضمن الأكثر تداولاً.