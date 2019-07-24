426 % تغطية اكتتاب الأفراد في "عطاء التعليمية" بالسعودية

أعلنت "إتش إس بي سي" العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة عطاء التعليمية، عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم الخميس الماضي، حيث بلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة لاكتتاب المكتتبين الأفراد 426% وبلغ عدد المكتتبين 38,562 مكتتب قاموا بضخ 148 مليون ريال سعودي للاكتتاب في عدد 1.2 مليون سهم بسعر 29 ريال سعودي للسهم الواحد.

وتم تخصيص 1.2 مليون سهم للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 10.8 مليون سهم للمؤسسات المكتتبة تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وتجدر الإشارة إلى أن اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية قد شهد تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة. كما قد شهدت عملية بناء سجل الأوامر طلبات من كافة شرائح المكتتبين المؤسساتيين داخل المملكة، بالإضافة إلى ورود طلبات متعددة لصالح مستثمرين أجانب يشملون المستثمرين الخليجيين والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي تخطت أكثر من ثلث حجم الطرح.

وأوضحت إتش إس بي سي العربية السعودية أنه وفق المعلومات الواردة في نشرة إصدار شركة عطاء التعليمية، بأن الجهات المستلمة سوف تلتزم بإجراءات رد الفائض يوم الخميس الماضي، كما أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة.