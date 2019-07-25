"سدكو كابيتال" يبدأ صرف الأرباح اليوم الخميس

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) أنه سيتم البدء بصرف الأرباح ابتداءً من يوم الخميس 22/11/1440هـ الموافق 25/07/2019م.

وطالب مدير الصندوق مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وكانت "سدكو كابيتال" قد أعلنت في وقت سابق عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت بإجمالي الأرباح الموزعة 9.900 مليون ريال.

وأوضح بيان الشركة على "تداول" ان التوزيعات تأتي عن الفترة من بداية أبريل 2019مإالى 30 يونيو 2019م.

وستكون التوزيعات النقدية على أساس 60 مليون وحدة قائمة، وتبلغ قيمة الربح الموزع 0.165 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.65% أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي.

كما تبلغ نسبة التوزيع 1.64% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الاثنين بتاريخ (24 ربيع الثاني 1440هـ) الموافق (31 ديسمبر 2018م).