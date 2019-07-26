الذهب يرتفع بفعل رهانات خفض الفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية، بينما يترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1415.15 دولار للأونصة، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوع عند 1410.77 دولار في الجلسة السابقة.



وخسر المعدن الأصفر 0.7% منذ بداية الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.



واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1414.40 دولار.



ويتطلع المتعاملون في السوق حالياً إلى اجتماع البنك المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية الذي ينعقد يومي 30 و31 يوليو/ تموز، حيث من المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس.



وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، لكن رئيسه ماريو دراجي أشار إلى أن البنك مستعد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.



في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.



ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، التي من المقرر صدورها اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في الربع الثاني من 3.1% في الربع السابق.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 16.38 دولار للأونصة لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث.



كما تراجع البلاتين أيضا 0.1% إلى 864.37 دولار للأونصة، على الرغم من أنه بصدد الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.



وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1522.94 دولار. لكن المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات ما زال يتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.