السعودية: بدء المرحلة التالية لخصخصة مطاحن الدقيق 31 يوليو

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الأحد، إن المرحلة التالية من بيع مطاحن الدقيق التابعة لها ستبدأ يوم الأربعاء، والتي ستشمل "إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وتنتهي بتقديم العروض المالية".

وكانت المؤسسة تلقت طلبات التأهيل في 2018، واختارت بعد ذلك العارضين المحتملين.

ويأتي بيع قطاع مطاحن الدقيق السعودية في إطار إصلاحات واسعة النطاق لاقتصاد المملكة، حيث اجتذب اهتمام بعض من أكبر شركات الأنشطة الزراعية في العالم.

ولم تذكر مؤسسة الحبوب السعودية أسماء العارضين المؤهلين.