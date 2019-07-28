"فوري" تحدد سعر طرح 36% من أسهمها عند 6.46 جنيه

حددت شركة فوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، السعر النهائي لطرح 36% من أسهمها في البورصة المصرية عند 6.46 جنيه للسهم.

ومن المرجح أن يبدأ اكتتاب المؤسسات في الطرح من الـ26 وحتى نهاية شهر يوليو الجاري، في حين سيبدأ الاكتتاب في طرح الأفراد في الفترة مابين الـ28 من يوليو وحتى الخامس من أغسطس المقبل.

يُذكر أنه من المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة في الثامن من أغسطس المقبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وبحسب بيان من هيرميس التي تتولى ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق، يشمل الإدراج طرحا خاصا للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، وطرحا عاما للمستثمرين الأفراد في مصر. وكلا الطرحين سيكون بذات السعر.

وكان العضو المنتدب لفوري أبلغ رويترز في وقت سابق من الشهر الحالي أن الشركة بدأت التحضير للطرح بالبورصة المصرية على أن تجري العملية خلال 2019 أو أوائل 2020.

فوري مملوكة لنحو 5 صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية. تأسست الشركة في 2009 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات. وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من أسهم الشركة.

وفي 2018، شهدت شبكة فوري 600.1 مليون معاملة بقيمة إجمالية 34.2 مليار جنيه (2.1 مليار دولار)، وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة 609.7 مليون جنيه، ارتفاعا من 432.1 مليون في 2017، والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 152 مليون جنيه بزيادة 41.2%، بحسب البيان الصادر عن هيرميس.