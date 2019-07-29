الذهب يستقر مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي ستراقبه الأسواق بحثا عن أي مؤشرات على التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1417.72 دولار للأونصة. وكانت الأسعار هبطت نحو نصف بالمئة في الأسبوع السابق، تحت ضغط قوة الدولار وبيانات اقتصادية أميركية قوية.

واستقر سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة أيضا عند 1419.30 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو. وسيبحث المستثمرون أيضا عن مؤشرات على تخفيضات إضافية محتملة في المستقبل.



من ناحية أخرى، تنتقل محادثات التجارة الأميركية الصينية إلى شنغهاي هذا الأسبوع، حيث يلتقي مفاوضو البلدين لإجراء أول محادثات مباشرة وجه لوجه منذ الهدنة التي توصل إليها الجانبان في قمة مجموعة العشرين. وتشير التوقعات إلى احتمالات ضئيلة لحدوث انفراجة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.35 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1526.95 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 864.71 دولار للأونصة.