إدراج وبدء تداول أسهم "عطاء التعليمية" الأربعاء المقبل

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة عطاء التعليمية اعتباراً من يوم الأربعاء 31/07/ 2019م.

وأوضحت "تداول" في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة، بالرمز 4292 وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وأعلنت HSBC العربية السعودية، مؤخراً عن إتمام عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد، ليتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم عطاء التعليمية بنسبة تغطية بلغت 426%، للمكتتبين الأفراد.

وشهد اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة.