خصم الزكاة يخفض أرباح بنوك السعودية بـ 10%

أرجع مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، أسباب قيادة البنوك لموجة الهبوط في سوق الأسهم السعودية، إلى تعديل آلية خصم مخصص الزكاة من قائمة الدخل بدلاً من خصمها من قائمة حقوق المساهمين.

وقال الرقيب في مقابلة مع "العربية"، إن "خصم الزكاة اعتباراً من النصف الأول، سيظهر كمخصص زكاة بنسبة 10% في قائمة الدخل، وبالتالي يخفض أرباح المصارف بنسبة 10%، لكن الأرباح بالمقارنة مع الفترات السابقة ستحقق نمواً".

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واعتبر أن القرار "سيؤثر سلباً على مكررات ربحية أسهم البنوك، وعلى تقييم أسعارها، وستتأثر مكررات ربحية السوق ككل، لأن أرباح البنوك 61% من إجمالي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي".

وشرح أن دخول الآلية الجديدة لخصم الزكاة بدءا من الربع الثاني 2019 ستتبعه إعادة أرقام المقارنة للعام الماضي، وهذا سيغير من تقييم أسهم البنوك.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 130.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8729.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

ويوصف التراجع الذي منيت به سوق الأسهم السعودية اليوم بأنه الأكبر خلال شهر مع انخفاض أسهم جميع البنوك المدرجة، تأثراً بقرار تغيير آلية خصم الزكاة. وتراجع سهم مصرف الراجحي 3% في أشد ضغط على المؤشر.

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، 1.6%، مواصلا خسائره من الجلسة السابقة بعدما حققت الشركة أقل ربح فصلي منذ أواخر 2009.

وهبط سهم دلة للخدمات الصحية القابضة 6% بعدما أعلنت الشركة انخفاضا في ربح الربع الثاني من العام، متضررة بارتفاع تكلفة التشغيل والتمويل.

وهبط سهم حلواني إخوان 2.3% بعدما تحولت شركة الأغذية لتكبد خسارة في الربع الثاني، عزتها إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المبيعة في السعودية وتضخم نفقات المبيعات والتوزيع في مصر.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، ومجموعة السريع، والفخارية، وبتروكيم، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دله الصحية، وأسمنت الشرقية، والإنماء، وساكو، وأسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.96%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والجزيرة، وزين السعودية، ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، والجزيرة، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 17.49 نقطة ليقفل عند مستوى 3781.98 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 140 صفقة.