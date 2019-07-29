محللون يتوقعون نجاح طرح "فوري" في مصر رغم ارتفاع سعر السهم

قال محللون بسوق المال المصرية لرويترز اليوم الاثنين، إنهم يتوقعون نجاح طرح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، على الرغم من ارتفاع سعر الطرح البالغ 6.46 جنيه أو ما يعادل (0.39 دولار للسهم.

تأسست فوري، المملوكة حاليا لخمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية، في 2009 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات. وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من أسهم الشركة.

وقالت منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين لرويترز "السوق متعطشة لأي بضاعة جديدة، لذا سينجح الطرح خاصة أن النسبة المطروحة قليلة وبالتالي سيكون حجم التغطية كبيرا، خصوصا أن مدير الطرح هيرميس ويمتلك خبرات كبيرة. الهدف الأساسي من طرح فوري هو خروج مستثمر رئيسي ودخول مستثمر آخر... طرح فوري سيكون بمثابة اختبار للسوق للطروح الحكومية المتوقعة في سبتمبر. ورغم ارتفاع سعر الطرح، إلا أن نجاحه على المدى البعيد لو تحقق قد يجذب شركات أخرى جديدة".

وتطرح فوري 36% من أسهمها في البورصة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه، منها نحو 21% سيتم طرحها لشركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري بواقع 7% لكل منها.

أما النسبة المتبقية البالغة 15%، فتُقسم على طرح عام لصغار المستثمرين بنحو 5%، وطرح للمؤسسات المالية وكبار المستثمرين بنحو عشرة بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 353.652 مليون جنيه موزع على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.

وكان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر الماضي.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس "فوري شركة تقدم صناعة جديدة غير متواجدة من قبل في السوق، لكن السعر مرتفع لأنها مطروحة على معدلات مضاعف تداول عالية. الخصم ليس كبيرا عن القيمة العادلة. كنا نتمنى أن تطرح بخصم أكبر عن القيمة العادلة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها السوق".

وقدر المستشار المالي المستقل للصفقة القيمة العادلة لسهم فوري عند نحو 6.90 جنيه، وتتولى المجموعة المالية هيرميس دور مدير الطرح وترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق تعاني من عدم وجود محفزات أو قوة، ولذا تتحرك بشكل ضعيف مع ميل تجاه الهبوط. المؤشر الرئيسي كسر مستوى الدعم البالغ 13550 نقطة ويستهدف قاع العام عند مستوى الدعم 13380 نقطة".

وبدأ اكتتاب المؤسسات في الطرح يوم الجمعة الماضي وينتهي الأربعاء المقبل، بينما بدأ الاكتتاب في طرح الأفراد المصريين أمس الأحد وينتهي في الخامس من أغسطس.

وبلغت الإيرادات المجمعة لفوري 173.9 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 36 % على أساس سنوي، بينما بلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 42.4 مليون جنيه مرتفعة 52.7%، عن مستواها قبل سنة.

وقال أحمد عادل نائب رئيس البحوث لقطاع الاتصالات في بنك الاستثمار بلتون "الطرح سيكون ناجحا لأن الشركة في قطاع غير متواجد بشكل مباشر في السوق بجانب استحواذها على حصة سوقية تبلغ نحو 40% في قطاع المدفوعات الإلكترونية بمصر. لا يستطيع أحد الحكم على سعر السهم لعدم وجود مرجعية لأسهم شبيهة بالسوق".

وتتوقع فوري بدء التداول على أسهمها ببورصة مصر في الثامن من أغسطس 2019 بعد نيل موافقة البورصة، وهو آخر يوم تداول بالبورصة قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى.