"الأهلي ريت" يوزع أرباحا بـ45 مليون ريال عن النصف الأول

أعلنت شركة الأهلي المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت بنسبة 3.25% من السعر الأولي للوحدة (بواقع 0.325 ريال لكل وحدة) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة في بيان لها على موقع "تداول"، إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة 44,687,500 ريال سعودي، وستكون التوزيعات النقدية على أساس 137,500,000 وحدة قائمة.

يشار إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 3.23% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 3/12/1440هـ الموافق 4/08/2019م (نهاية يوم التداول، يوم الأربعاء بتاريخ 28/11/1440هـ الموافق 31/07/2019م).

وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.