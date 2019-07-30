الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والأنظار على المركزي

نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يستمر ليومين والمتوقع أن يسفر عن خفض أسعار الفائدة.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% عند 1422.85 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1423.90 دولار للأونصة.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وفي حال قيامه بذلك، سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي في عشر سنوات.



في الوقت نفسه، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته في شهرين اليوم الثلاثاء مع تضاؤل توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض كبير لأسعار الفائدة. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 16.41 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 878.60 دولار للأونصة.



وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1549.04 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.