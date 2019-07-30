مباحثات لإدراج "سليمان الحبيب" بسوق الأسهم السعودية

ذكرت وكالة رويترز أن مجموعة سليمان الحبيب الطبية قد تجري مباحثات مع بنوك عدة لبحث خيار إدراجها في السوق السعودية.

وتعد المجموعة من الأكبر في الشرق الأوسط لإدارة المستشفيات والمرافق الصحية حيث من المتوقع أن تصل قيمة الطرح إلى 2.5 مليار دولار.

وتوقعت الوكالة أن تقوم المجموعة بطرح حصة 30% للطرح العام بعد أن أرجأت المجموعة خططها للطرح في العام 2014.

وكانت المجموعة قالت مطلع العام الحالي، أنها ستطلق 4 مشاريع جديدة في 2018 بتكلفة 6 مليارات ريال، في الرياض وجدة.

وقد أنجزت المجموعة في العام الماضي مشروع مركز الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي والذي تم تشغيله خلال 8 أشهر.