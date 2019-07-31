أسعار الذهب تستقر قبل قرار المركزي الأميركي

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.



وكان السعر الفوري للذهب مستقراً إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأونصة.



وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1442.90 دولار للأونصة.



وتترقب الأسواق أي دلائل على ما إذا كانت الخطوة المتوقعة من لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستتمثل في خفض لمرة واحدة أم ستكون بداية لدورة من تخفيضات الفائدة.



ومما يعزز توقعات خفض الفائدة الأميركية، ارتفع إنفاق المستهلكين والأسعار في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في يونيو، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف التضخم.



من ناحية أخرى، لم يطرأ تغير يذكر نسبيا على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في الجلسة السابقة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.5% إلى 16.50 دولار للأونصة.



وقفز البلاتين 1.4% إلى 878.20 دولار للأونصة، في حين زاد البلاديوم 0.8% إلى 1526.27 دولار للأونصة.