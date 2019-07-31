البنوك الخليجية تلحق بخفض الفائدة الأميركية باستثناء الكويت

خفضت السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة بمقدار 0.25% (25 نقطة أساس) بعد إجراء مماثل للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وخفض البنك المركزي السعودي سعر الريبو إلى 275 نقطة أساس من 300 نقطة أساس. وخفض سعر الريبو العكسي إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وكذلك خفض المركزي الإماراتي الفائدة بـ25 نقطة أساس.

أيضاً خفض مصرف البحرين المركزي فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 2.25% من 2.5%، والفائدة على الإقراض إلى 4.25% من 4.5%.

وقال مصرف قطر المركزي اليوم الخميس إنه خفض سعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 4.75%.



وذكر المصرف أنه اتخذ القرار أخذا في الاعتبار تطورات الاقتصاد الكلي على الصعيدين المحلي والدولي.

أما بنك الكويت المركزي فقرر إبقاء سعر الخصم بدون تغيير عند 3.0%.

وزاد سعر الذهب للبيع الفوري خسائره إلى 0.7% عند 1420.10 دولار للأوقية بعد قرار المركزي الأميركي.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، نسبة فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008، ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية.

وتم خفض نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2 بالمئة و2,25 بالمئة، بحسب بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأميركي.

وفي أول تعليق له، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إن التوقعات للاقتصاد الأميركي تبقى إيجابية.

واعتبر باول أن خفض الفائدة من شأنه أن يعزز عودة أسرع للتضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

وقال إن مجلس الاحتياطي شاهد تطورات إيجابية وأخرى سلبية منذ اجتماعه في يونيو، مشيراً إلى أن النمو الخارجي مخيب للآمال خصوصا في منطقة اليورو والصين.