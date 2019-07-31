بورصة مصر.. 6 شركات جديدة على المؤشرات الأكثر تداولاً

أقرت إدارة البورصة المصرية، التعديلات المعتمدة من لجنة المؤشرات في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم غد الخميس، في إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق.

وتعتمد اللجنة على عدة معايير في إجراء التعديلات، على قائمة تضم 30 سهماً تشكل الأسهم الأكثر تداولاً خلال فترة الأشهر الستة السابقة لعملية التقييم، وقامت في هذه المراجعة باستبدال 6 شركات مكان أخرى بناء على مقاييس المراجعة.

واعتمدت اللجنة تعديل منهجية مؤشرات البورصة المصرية، بحيث يتم عرض موقف الشركات التي تم قبول إيداع عرض شراء عليها خلال فترة المراجعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، أو إعلان مقدم عرض الشراء عن عدم نيته في الاستمرار في القيد بجداول البورصة بعد تنفيذ عرض الشراء، أو الشركات التي صدر قرار من مجلس إدارتها بالموافقة على السير في إجراءات الشطب، على لجنة المؤشرات لاتخاذ ما تراه مناسباً تجاه انضمام الشركات للمؤشر.

وتجري إدارة البورصة مراجعتين دوريتين لمؤشرات البورصة كل عام، الأولى تتم في شهر يناير ويتم العمل بها مطلع فبراير، والمراجعة الثانية تتم خلال شهر يوليو ويتم العمل بها مطلع أغسطس.

وشهد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 وكذلك مؤشر EGX 30 CAPPED "الذي يضم نفس شركات مؤشر EGX30 "، استبعاد 6 شركات من الشركات غير المؤهلة وفقا للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 6 شركات جديدة للمؤشر.

كما شهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات. في حين شهد مؤشر EGX70 خروج 18 شركة، انضمت 6 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 14 شركة مقابل انضمام 14 شركة جديدة للمؤشر.

وجاء التغيير في شركات مؤشر EGX30 وكذا EGX30 CAPPED وفق الجدول التالي: