سهم "عطاء التعليمية" يقفز 10% مع بدء إدراجه بسوق السعودية

مع بدء إدراجه وتداوله في سوق الأسهم السعودية، قفز سهم شركة عطاء التعليمية بنسبة 10% إلى 31.90 ريال.

وأضاف السهم نحو 2.9 ريال، وسط تداولات في مطلع الجلسة بلغت قيمتها 4.5 مليون ريال، بأحجام 140 ألف سهم.

وكانت السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة عطاء التعليمية اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وتم إدراج أسهم الشركة بالرمز 4292 بنسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وأعلنت HSBC العربية السعودية، مؤخراً عن إتمام عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد، ليتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم عطاء التعليمية بنسبة تغطية بلغت 426% للمكتتبين الأفراد.

وشهد اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة.