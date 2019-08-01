الين يتراجع ويعوض خيبة الآمال بشأن المركزي الأميركي

عوض المؤشر نيكاي الياباني خسائره المبكرة وأغلق على ارتفاع طفيف اليوم الخميس، بدعم من ضعف الين الذي ساهم في الحد من أثر خيبة الآمال المتعلقة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي لن يشرع في دورة طويلة من التيسير النقدي.

وخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2008 أمس الأربعاء مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول قال إن تلك الخطوة ليست بداية سلسلة طويلة تخفيضات سعر الفائدة، ما دفع أسواق الأسهم الأميركية للتراجع.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.09% ليغلق عند 21540.99 نقطة.

وكان المؤشر تراجع في البداية بنحو 1%، لكنه تعافى من جديد مع انخفاض الين إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار بعدما أظهر المركزي الأميركي أنه أكثر ميلا للتيسير النقدي مما كان متوقعا.

وصعدت أسهم شركات التصدير التي تستفيد من انخفاض الين. وزاد سهم تويوتا موتور 1% وصعد سهم هوندا موتور 0.4%، وارتفع سهم كانون 0.9% وصعد سهم نينتندو 3.3%.

وقفز سهم نومورا هولدنجز 9% بعدما أعلن البنك الاستثماري أن أرباحه في الربع الأول من العام تجاوزت عشرة أمثالها بعد إعادة هيكلة محفظته.

كما صعدت أسهم مالية أخرى، حيث زاد سهم مجموعة دايوا للأوراق المالية 2.5% وزاد سهم بنك شينسي 3.8%.

وصعد سهم تاكيدا للأدوية 7.4% بعدما أعلنت الشركة زيادة مبيعاتها في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 88.8%.

وتراجع سهم كاو كوربوريشن 3.4%، بعدما أعلنت شركة صناعة منتجات التجميل أن صافي ربح الفترة بين يناير ويونيو انخفض 8.8%.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14% إلى 1567.35 نقطة.

وصعد 13 من 33 مؤشراً فرعيا في بورصة طوكيو، بقيادة مؤشر الأوراق المالية.