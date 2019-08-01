ترمب تعليقاً على قرار الفيدرالي: جيروم باول خذلنا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول "خذلنا" بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم أمس الأربعاء، مجادلاً بأن السوق كانت تريد إشارة إلى إطلاق "دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة".



وأضاف ترمب في تغريدة بعد ساعات قليلة من إصدار البنك المركزي الأميركي أحدث بيان بشأن سياسته النقدية "الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من جي (جيروم) باول ومجلس الاحتياطي هو أن هذه هى البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم".



وقال ترمب "كالمعتاد، فإن باول خذلنا، لكنه على الأقل ينهي التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلا".

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2008، مشيراً إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.



وأشار البنك المركزي الأميركي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.



وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00% إلى 2.25%.