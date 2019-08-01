تعافي الدولار يدفع اليورو والإسترليني لأدنى مستوى في عامين

هبط اليورو إلى أدنى مستوياته في 26 شهراً اليوم الخميس بفعل مكاسب الدولار بعد النبرة الحذرة التي تحدث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، إذ رأى المستثمرون أن من المستبعد أن يخوض البنك في دورة طويلة من التيسير النقدي.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، في ظل الخطر المتنامي لارتفاع رسوم الاستيراد وتباطؤ الاقتصادات الكبرى في العالم.

غير أن البنك أشار أيضا إلى أن خفضه الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية قد لا يكون بداية لحملة طويلة رامية لدعم الاقتصاد.

وأدت نبرة مجلس الاحتياطي الأقل ميلا للتيسير إلى تعافي الدولار، ما دفع مؤشره الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات إلى أعلى مستوياته في 26 شهراً عند 98.93 اليوم الخميس.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 26 شهرا أمام العملة الأميركية عند 1.1034 دولار، بينما لامس الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته في 30 شهراً عند 1.2087 دولار.

وفي أحدث التعاملات، سجل اليورو انخفاضا بنسبة 0.3% إلى 1.1037 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة 0.2% إلى 91.29 بنس لليورو.

وهبط الين الياباني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 109.32 ين للدولار، وسجل في أحدث المعاملات انخفاضا نسبته 0.3% إلى 109.09 ين للدولار.

وارتفع الفرنك السويسري 0.2% إلى 1.0983 فرنك لليورو، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الإسترالي ليستقر عند 0.6847 دولار أميركي.