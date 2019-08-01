خسائر قوية لسهم القلعة بعد خفض حصتها بـ"المصرية للتكرير"

تراجع سهم "القلعة القابضة" بنحو 10%، بعدما أعلنت الشركة انخفاض نسبة مساهمتها فى "المصرية للتكرير" من 19% إلى 13%.

وعزت القلعة تقلص حصتها إلى أن شريكيها في المصرية للتكرير "الهيئة المصرية العامة للبترول" و"قطر للبترول" كان لهما حق الاكتتاب المسبق في رأس المال الإضافي بمبلغ 192 مليون دولار منذ الإغلاق المالي في 2012، وأن الهيئة كان لها أيضا حق الاكتتاب المسبق بمبلغ 50 مليون دولار في آخر جولة تمويلية لزيادة رأس المال. وبالتالي فقد تقلصت نسبة ملكيتها.

وتسعى القلعة منذ أكثر من 3 أعوام للتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة.

يشار إلى أن "القلعة" كانت قد وقعت في يناير مذكرة تفاهم مع "قطر للبترول" لشراء حصة إضافية من أسهم "المصرية للتكرير"، وتوقع رئيس مجلس الإدارة "أحمد هيكل" أن ترتفع ملكية "القلعة" غير المباشرة فى الشركة إلى 23%.