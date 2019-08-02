الذهب يتراجع بعد تهديد ترمب بفرض رسوم على الصين

تراجعت أسعار الذهب نحو 1% اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، بعدما أدت ضربة جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب في النزاع التجاري المستمر منذ عام مع الصين إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا في الجلسة السابقة.

وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.8% إلى 1433.63 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوياته في أسبوعين عند 1446.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد المعدن نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1% إلى 1446.10 دولار للأونصة.

وكان المعدن الأصفر قفز أكثر من 2% أمس الخميس بعدما قال ترمب إنه سيفرض رسوماً إضافية نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من الشهر القادم، لتشتد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم التي هزت الأسواق المالية العالمية.



وقال ترمب أيضا إنه في حالة عدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية، فإن قد يزيد الرسوم أكثر - بما يتجاوز حتى الرسوم البالغة 25% التي فرضها بالفعل على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.1% اليوم الجمعة بعدما سجل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين في الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.2% إلى 1441.36 دولار للأونصة، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، ويتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر.



وارتفع البلاتين 0.5% إلى 853.01 دولار للأونصة، بينما انخفضت الفضة 0.8% إلى 16.19 دولار للأونصة. ويتجه المعدنان صوب تسجيل أول هبوط أسبوعي لهما في أربعة أسابيع.