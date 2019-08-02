موجة خسائر عنيفة تضرب سوق مصر.. 38 مليار جنيه في يوليو

سجلت البورصة المصرية خسائر عنيفة خلال تداولات شهر يوليو الماضي، مع تفاقم الخسائر بالنسبة للأسهم المدرجة في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمؤشر الأوسع نطاقاً.

وسيطرت العشوائية على قرارات المستثمرين مع استمرار تداول عدد كبير من الأسهم دون أسعارها الحقيقية أو العادلة، وهو ما يعود إلى غياب المحفزات القوية، وفقاً لمتعاملين.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال شهر يوليو، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 38.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 5.04%، وذلك بعدما تراجع من مستوى 756.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي إلى نحو 717.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يوليو الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 4.07% بعدما فقد نحو 575 نقطة خلال الشهر الماضي، منخفضاً من مستوى 14100 نقطة في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي لينهي جلسات شهر يوليو الماضي عند مستوى 13525 نقطة.

وبخسائر عنيفة هوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 11.77% فاقداً نحو 71 نقطة بعدما تراجع من مستوى 603 في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي ليسجل نحو 532 نقطة بنهاية تعاملات شهر يوليو الماضي.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي هوى بنسبة 11.75% فاقداً نحو 181 نقطة بعدما أنهى جلسات شهر يوليو الماضي عند مستوى 1359 نقطة مقابل نحو 1540 نقطة في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، أمس، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها، بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق الخميس، وضمت القائمة نحو 56 شركة.

وخلال تعاملات أمس الخميس، بلغ حجم التداول على الأسهم نحو 164.8 مليون ورقة مالية بقيمة 502.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.1 ألف عملية لعدد 159 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 77.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 19.17%، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب نحو 3.81%. واستحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على 49.88% من إجمالي التعاملات، وكانت باقي التعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 50.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 859 ألف جنيه، 104 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 81.3 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، على التوالي.