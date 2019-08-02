مورجان ستانلي: خفض آخر للفائدة الأميركية في أكتوبر

قال محللو بنك مورجان ستانلي إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يخفض أسعار فائدة الإقراض الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية في أكتوبر.

وأصدر البنك توقعاته بعد يوم من قرار اللجنة صانعة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ 2008.

وكتب المحللون في مذكرة بحثية "مازلنا نتوقع خفضا آخر بنفس القدر (25 نقطة أساس) هذا العام، لكن أكتوبر يبدو مرجحاً بشكل أكبر من سبتمبر لأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية تنتظر فيما يبدو المزيد من الأدلة على أن المخاطر النزولية تؤثر على الاقتصاد وتبقي التضخم منخفضاً".