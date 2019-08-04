ارتفاع ملكية الأجانب بالأسهم السعودية لـ 7.8%

أظهر التقرير الشهري للسوق المالية السعودية، ارتفاع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب بنحو 0.4% خلال شهر يوليو لتبلغ 7.86% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء الأجانب نحو 15 مليار ريال، تمثل 23% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغت قيم عمليات البيع 6.5 مليار ريال تمثل ما نسبته 10%.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو 65.2 مليار ريال، بتراجع نسبته 13% مقارنة بالشهر الذي سبق.

فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2.075 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض 1% مقارنة بشهر يونيو.