خبير: الحرب التجارية لن تنتهي خلال فترة قريبة

توقع الرئيس التنفيذي في مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، تصاعد وتيرة الحرب التجارية لتشمل دولا جديدة.

وأضاف الرفاعي "رفع الرسوم عامل سلبي يدفع المستثمرين في أسواق الأسهم العالمية للبيع، والحرب التجارية لن تنتهي في فترة بسيطة".

وأشار الرفاعي إلى أن الحرب التجارية بدأت تنتشر وتنتقل إلى دول أخرى مثل اليابان وكوريا، لافتا إلى أن ترمب لا يريد حل المشكلة بسهولة.

وأوضح أن الحرب التجارية تستخدم لتحقيق أهداف سياسية داخلية في أميركا.

وفرض الرئيس الأميركي مؤخرا رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر، وذلك بعد أن فشلت محادثات أميركية-صينية في شنغهاي في أن تؤدي إلى تقدم.