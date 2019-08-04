طيبة للاستثمار السعودية توزع 72 مليون ريال أرباحاً نقدية

أوصى مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني للعام الحالي، بقيمة 72.2 مليون ريال، بواقع 0.45 ريال لكل سهم وبنسبة 4.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، بأن عدد الأسهم المستحقة لتوزيع الأرباح النقدية يبلغ 16.4 مليون سهم، موضحة أن تاريخ أحقية التوزيع سيكون "للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق".

سيتم تحويل مبالغ الأرباح بواسطة بنك الرياض إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى مركز الإيداع، في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين - لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة ليجري تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية.