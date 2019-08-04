موجة تراجع تضرب أسواق الخليج.. وهذه أبرز الأسباب

ضربت موجة تراجع قوية أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم الأحد مع تفاقم مخاطر الحرب التجارية والتصعيد الأميركي تجاه الصين، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية مع احتجاز إيران ناقلة نفطية في مياه الخليج.

وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر، وذلك بعد أن فشلت محادثات أميركية-صينية في شنغهاي في أن تؤدي إلى تقدم.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 1.26%، أو 109.30 نقطة ليقفل عند مستوى 8557.09 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وأرجع الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار ثامر السعيد، أسباب الانخفاض في مؤشرات الأسهم إلى عدة عوامل أبرزها تأثيرات خفض أسعار الفائدة والحرب التجارية إضافة إلى النتائج المالية المتراجعة للشركات السعودية، وتأثير خصم الزكاة على أرباح البنوك.

وقال إن الحرب التجارية أصبحت واقعاً، وباتت آثارها ملموسة وكنا نتوقع هذا الأثر لكن بشكل غير مباشر، ونراه اليوم بشكل مباشر وأكثر من المتوقع.

وفي تعليقه على أرباح "أسمنت القصيم" قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار ثامر السعيد، إن القفزة في الأرباح بنسبة أكثر من 280% إلى أكثر من 70 مليون ريال تأتي مع زيادة المبيعات وارتفاع سعر الطن من 75 ريال إلى 250 ريال، فهذا يعكس القفزة في سعر المنتج، بجانب أن الشهر الوحيد الذي زادت فيه الكميات المباعة لدى الشركة كان شهر يونيو الماضي.

وفي تفاصيل تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، فقد كانت أسهم شركات ساسكو، والأبحاث والتسويق، لازوردي، والدريس، والمواساة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مبكو، وأميانتيت، أسواق عبدالله العثيم، والسعودي الفرنسي، وسامبا فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.93% و 6.95%.

فيما كانت أسهم الإنماء، وأميانتيت، والراجحي، وسابك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي، والإنماء، والجزيرة، والدريس هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 8.90 نقطة ليقفل عند مستوى 3766.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 115 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.46%، إلى 2857 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.96%، إلى 5179 نقطة.

أما مؤشر بوصة الكويت فقد تراجع بنسبة 0.40%، إلى 6726 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.40%، إلى 10356 نقطة، فيما مال مؤشر سوق البحرين للانخفاض ووصل إلى مستوى 1548 نقطة.