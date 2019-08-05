أسمنت الجنوب توصي بتوزيع 12.5% أرباحاً نقدية

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من 2019، بواقع 1.25 ريال للسهم، تمثل 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبلغ إجمالي قيمة التوزيعات نحو 175 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 140 مليون سهم.

وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل.

أما أحقية الأرباح فستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 1441/2/1هـ الموافق 30 سبتمبر المقبل والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.