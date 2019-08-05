بنك "ساب" يوصي بتوزيع 6% عن النصف الأول من 2019

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من 2019، بواقع 0.60 ريال للسهم.

وتمثل هذه التوزيعات 6%، من القيمة الاسمية للسهم.

يبلغ إجمالي قيمة التوزيعات نحو 1.185 مليار ريال، وعدد الأسهم المستحقة 2.05 مليار سهم.

وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الأول لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الاثنين 18 ذو الحجة الموافق 19 أغسطس الجاري، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.