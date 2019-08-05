محافظ المركزي: الصين لن تستغل اليوان أداة بالنزاعات التجارية

قال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن بكين لن تستغل عملتها كأداة للتعامل مع اضطرابات خارجية مثل النزاعات التجارية، وذلك بعد أن تخطت عملتها مستوى رئيسيا عند 7 يوانات مقابل الدولار لأول مرة في أكثر من 10 سنوات.

وذكر يي في بيان على موقع البنك الإلكتروني أن الصين لن تشرع في خفض قيمة اليوان لأغراض تنافسية، مضيفا أن السلطات ستحافظ على استقرار واستمرارية سياسات إدارة الصرف الأجنبي.

وقال يي إن سعر صرف اليوان عند مستوى مناسب حاليا يتماشى مع العوامل الاقتصادية الأساسية والعرض والطلب في السوق، مضيفا أن البنك المركزي لديه الخبرة والقدرة للحفاظ على استقرار العمليات في سوق الصرف الأجنبي.