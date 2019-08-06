بيانات ألمانية تنتشل أسهم أوروبا من هبوط الحرب التجارية

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا اليوم الثلاثاء واستقرت قليلا، بعد أن سجلت أكبر هبوط لها على مدى يومين في أكثر من ثلاث سنوات، في الوقت الذي هدأت فيه بيانات ألمانية بعض الشيء من المخاوف المتعلقة بالتصعيد الذي شهدته التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مدى الأسبوع المنصرم.

وبحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة فقط فيما سجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أداء دون سائر السوق.

وأظهرت بيانات ألمانية ارتفاعا في الطلبيات الصناعية بنسبة 2.5 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع الشهر السابق في أكبر قفزة لها منذ أغسطس آب 2017. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة مدفوعا بتلك البيانات وقاد قطاع السيارات الذي تهيمن عليه شركات ألمانية المكاسب بين مؤشرات القطاعات الفرعية.