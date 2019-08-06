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كابيتال للاستثمار: سوق السندات ستملي على الفيدرالي ما سيفعله لا حقاً

المصدر: دبي - العربية.نت
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قال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات وسيم جمعة، إن أسواق السندات هي التي ستملي على الفيدرالي ما سيفعله لا حقا، بعد أن خيب ظن المستثمرين في ما يخص خفض الفائدة.

وكان المستثمرون يتوقعون مرونة أكبر من جانب الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة مرات لاحقة للخفض الذي قام به مؤخرا.

وأشار جمعة إلى أن الفيدرالي الأميركي يعتزم تغيير منحنى العوائد على السندات، لافتا إلى أن الفيدرالي توقف عن تقليص الميزانية.

وأكد مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات وسيم جمعة أن سوق السندات يعكس الأساسيات الحقيقية المستقبلية.

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