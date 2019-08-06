"هيئة السوق المالية" توافق على طلب خفض رأسمال "مجموعة السريع"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية تخفيض رأسمالها من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 22.5 مليون سهم إلى 6.55 مليون سهم.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، موضحة أن الشركة ستنشر تقريراً معداً من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كافٍ لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وقالت الهيئة إنه يجب ألا يُنظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال.

وأضافت أن قرارها بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.