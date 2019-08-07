عقود الذهب الآجلة تتجاوز 1500 دولار لأول مرة بأكثر من 6 سنوات

قفزت أسعار الذهب 1% اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1501.50 دولار للأوقية.

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع حلال الأيام الماضية عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.

وردت الصين يوم الاثنين بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من سبعة يوانات للدولار، وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية ما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين متلاعبا بالعملة.

في الوقت نفسه قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، إن إدارة ترمب تريد مواصلة المحادثات التجارية مع الصين ولا تزال تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في سبتمبر.

لكن بنك غولدمان ساكس قال إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر عام 2020، بينما حذر بنك مورغان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين قد يزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.

كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى. وارتفعت الفضة 1.8% إلى 16.74 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران من العام الماضي.

وارتفع البلاتين 0.9% إلى 854.88 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1443.62 دولار للأوقية.