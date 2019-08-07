لهذه الأسباب يواصل الذهب مسلسل صعوده دون التقاط أنفاسه

قال الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة رجب حامد، إن الذهب يواصل ارتفاعه لعدة أسباب، من بينها تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وقفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.



وأضاف "لا أحد بإمكانه التكهن بردود فعل ترمب بشأن التعامل مع ملف التجارة مع الصين، إضافة إلى مظاهرات هونغ كونغ، وملف بريكست".

وأوضح أن شهية المخاطرة اختفت من الأسواق، والمستثمرون اتجهوا إلى الملاذات الآمنة ومن بينها الذهب، كما أن ارتفاع مستويات التضخم يدفع أيضا باتجاه اقتناء الذهب.

وتوقع رجب أن يواصل الذهب الزحف فوق مستوى 1500 دولار مع تصاعد الأزمات الاقتصادية وأجواء الحرب التجارية وحرب العملات.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1501.50 دولار للأوقية.

ولفت حامد البنوك المركزية اعتادت على زيادة حيازتها من الذهب ومن بينها بنوك الصين وتركيا والعراق، وزيادة الأرصدة رغم ارتفاع الأسعار يعني بدء هذه البنوك تنويع الاحتياطيات، هذا إضافة إلى زيادة الطلب على المشغولات والاستثمارات الفردية.

وقال "صناديق الاستثمار بدأت تكوين مراكز في الذهب عند مستويات 1285 دولارا، وسط اتجاه شبه تخلٍّ عن السندات الأميركية".