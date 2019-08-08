أسهم أوروبا تصعد بفضل ارتياح بشأن الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية، اليوم الخميس، في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بفضل ارتفاع أقوى من المتوقع للصادرات الصينية واستقرار اليوان بعد أسبوع امتلأ بالاضطرابات التي تركزت حول تصعيد متجدد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد انخفاضه 5% في موجة اضطراب على مدى ثلاثة أيام بدأت أواخر الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% إلى 0714 بتوقيت غرينتش، ليعزز ارتفاعاً ضئيلاً حققه أمس الأربعاء مع قيادة قطاع التكنولوجيا للمكاسب.

وأظهرت أحدث إعلانات الأرباح مبيعات مخيبة للتوقعات في الربع الثاني من أديداس الألمانية للملابس الرياضية، ما دفع أسهم الشركة للتراجع 1.5%، فيما ربح سهم تيسن كروب 2% في مواجهة تحذير رابع بشأن الأرباح يقول محللون إنه جرى وضعه في الحسبان بالفعل بشكل كبير.